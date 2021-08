Deputado do PSL denuncia "várias ameaças" para votar a favor do voto impresso

247- O deputado federal Nereu Crispim (PSL-RS), do partido que elegeu Jair Bolsonaro em 2018 e ainda abriga diversos apoiadores do chefe do governo federal, denunciou pelo Twitter nesta segunda-feira (9) ter recebido "várias ameaças" para votar a favor da PEC do voto impresso.

A Câmara dos Deputados em plenário, vota nesta terça-feira (10) a proposta de autoria da deputada Bia Kicis (PSL-DF). A data marca ainda um desfile de um comboio militar pela Esplanada dos Ministérios, em uma clara tentativa de Bolsonaro de intimidar os deputados que votarão contra o projeto.

Diante das supostas ameaças, Crispim anunciou que votará contra a PEC. "Depois de receber várias ameaças querendo me impor a votar a favor do voto impresso, acabei de tomar uma decisão! Voto contra! Essa proposta está contaminada de autoritarismo, tirania e ódio! Se zelassem pela democracia, até poderia avaliar! Brasil acima de todos!".

