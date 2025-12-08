TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Ministério da Justiça lança site com foragidos mais procurados do país

      Lista reúne 216 nomes de criminosos de alta periculosidade

      Site faz parte do Programa Captura, voltado para identificação, localização e prisão de criminosos considerados de alta periculosidade (Foto: Divulgação / Ministério da Justiça)

      Agência Brasil - O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (8) o site ‪gov.br/captura‬, que disponibiliza a lista dos 216 foragidos mais procurados do país.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      Cada unidade da Federação indicou oito alvos prioritários com base em uma matriz de risco, que avaliou aspectos como gravidade e natureza do crime cometido, vinculação com organizações criminosas, existência de múltiplos mandados de prisão e atuação interestadual.

      “A implementação da lista representa um esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para aprimorar a segurança pública e combater de forma mais eficaz as organizações criminosas no Brasil", diz o ministério, em nota.

      A iniciativa também possibilita o intercâmbio de informações entre os estados e estimula a colaboração direta da população.

      Denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais 190 e 197.

      O site faz parte do Programa Captura, uma ação de articulação nacional voltada à identificação, à localização e à prisão de criminosos considerados de alta periculosidade. O ministério informou que irá instalar uma célula operacional do Programa Captura no estado do Rio de Janeiro.

      “A medida responde à constatação de que criminosos de diferentes regiões do Brasil frequentemente se ocultam em áreas do estado fluminense. A nova estrutura permitirá apoio direto às polícias estaduais e maior agilidade na troca de informações para a localização de foragidos”, explica a pasta.

      Artigos Relacionados

      Tags