Ministério de Damares corta pela metade verba de programa de proteção a crianças no ES

247 – O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de Damares Alves, cortou quase pela metade a verba do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) no Espírito Santo. O orçamento destinado pelo governo federal ao Estado foi reduzido de R$ 1,4 milhão em 2019 a R$ 736 mil neste ano. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

O programa, que objetiva “preservar a vida das crianças e dos adolescentes ameaçados de morte, com ênfase na proteção integral e na convivência familiar”, foi oferecido à menina de 10 anos de São Mateus, no Espírito Santo, vítima de violência sexual.

O dado foi informado pelo Ministério de Damares Alves, mediante solicitação do deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), acrescenta a reportagem.

