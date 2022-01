Ministro do Turismo, Gilson Machado defende afrouxar regras sobre Covid para retomar cruzeiros

O ministro defende afrouxar regras do protocolo para a variante ômicron, pois considera que a mutação não gera tanto impacto como outras formas do vírus edit

Apoie o 247

ICL

247 - Após companhias de cruzeiros suspendem operações no Brasil alegando que os protocolos são “ineficazes”, o ministro do Turismo, Gilson Machado — que pretende ser o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de Pernambuco em 2022 — defendeu afrouxar regras sobre Covid para retomar as atividades do setor.

Nesta segunda-feira, 3, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia) Brasil, associação que representa as companhias de navios de cruzeiros no país, anunciou a suspensão das novas operações nos portos brasileiros até o dia 21 de janeiro.

Ao jornal Folha de S.Paulo, o ministro disse que "é preciso adequar [as regras] com a ômicron, porque ela não está gerando pressão nos hospitais. Mas a palavra é do ministro da Saúde. Eu torço para que haja esse entendimento".

PUBLICIDADE

Dois navios de cruzeiro estão parados nos portos de Santos (SP) e Salvador (BA) por causa de surtos de coronavírus a bordo. Dos 4 mil que estavam no navio MSC Splendida, 51 tripulantes e 27 passageiros foram diagnosticados com Covid-19.

Estudos apontam que, apesar de causar quadros menos graves, a variante ômicron da Covid-19 é mais contagiosa. Diante disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pediu restrições ainda mais duras e a suspensão da temporada de cruzeiros.

PUBLICIDADE

"A recomendação da Agência leva em consideração a mudança rápida no cenário epidemiológico, o risco de prejuízos à saúde dos passageiros e a imprevisibilidade das operações neste momento", afirma nota da agência publicada no domingo, 2.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE