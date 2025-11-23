TV 247 logo
      Ministro ouvido pelo UOL discorda de prisão preventiva de Moraes

      Ministro divergente não integra a Primeira Turma que vai avaliaar a decisão considerada pelos demais como “tecnicamente irrepreensível”

      Cristiano Zanin, Luís Roberto Barroso e Luiz Fux no julgamento do núcleo central da trama golpista na Primeira Turma do STF - 11/09/2025 (Foto: Antonio Augusto/STF)

      247 - A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal deve avaliar na próxima segunda-feira (24), a decisão do ministro Alexandre de Moraes que levou à prisão preventiva de Jair Bolsonaro. De acordo com informações da jornalista Carla Araújo, do UOL, um dos magistrados da Corte que n ão integra a primeira turma discorda da decisão de prisão preventiva.

      A coluna não revela o nome — apenas destaca que o magistrado falou sob reserva. Mas, entre os corredores de Brasília, onde tudo se sussurra, a especulação irônica surge: seria alguém que, nos últimos anos, já protagonizou divergências públicas e discretas tensões com Alexandre de Moraes?

      Outro ministro ouvido pela coluna que faz parte da Priemira Turma avalia a qualidade técnica da decisão de Moraes. Ele afirmou que a medida é “tecnicamente irrepreensível” e a classificou como “Caso de Manual”, acrescentando: “Qualquer tribunal do mundo referendaria. Prisão preventiva com diversos pressupostos”.

      Segundo a coluna, advogados ligados ao ex-presidente, também sob reserva, concordaram que “desta vez, Moraes foi impecável”. A avaliação nos bastidores é que a decisão foi estruturada de forma sólida o suficiente para sobreviver ao crivo do colegiado.

      A sessão será virtual, das 8h às 20h, e deverá confirmar a prisão preventiva. Mesmo entre críticos de Moraes há consenso de que os requisitos técnicos para a medida estão presentes.

