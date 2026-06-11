Miriam Leitão: Senado usa pautas-bomba para manipular disputa política contra Lula

247 - O avanço de projetos com elevado impacto fiscal no Senado Federal tem repercutido negativamente na mídia corporativa. Em artigo publicado no jornal O Globo, a jornalista Miriam Leitão afirma que a aprovação de medidas que somam cerca de R$ 215 bilhões em custos representa uma estratégia para constranger o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e influenciar a disputa política em ano eleitoral.

Segundo a análise, as chamadas "pautas-bomba" criam uma situação delicada para o Palácio do Planalto. Caso o governo decida vetar os projetos para preservar o equilíbrio fiscal, corre o risco de enfrentar desgaste junto a categorias e setores beneficiados pelas propostas. Por outro lado, a sanção das medidas ampliaria significativamente as despesas públicas.

Para Miriam Leitão, trata-se de uma movimentação que vai além da disputa política tradicional. A jornalista sustenta que o objetivo é gerar constrangimento ao Executivo ao mesmo tempo em que parte da oposição mantém o discurso de crítica aos gastos públicos e ao crescimento da dívida brasileira.

Entre as propostas aprovadas está a ampliação da renegociação de dívidas rurais. O projeto, que inicialmente beneficiaria produtores afetados por eventos climáticos extremos, teve seu alcance expandido para contemplar também impactos relacionados ao cenário internacional, incluindo as tarifas impostas pelos Estados Unidos e os efeitos econômicos da guerra no Oriente Médio.

De acordo com cálculos do governo federal citados por Miriam Leitão, a renegociação pode gerar um impacto de até R$ 140 bilhões até 2027. A medida prevê ainda financiamento com recursos subsidiados do BNDES e utilização do Fundo Social do Pré-Sal, instrumento criado para financiar políticas públicas estratégicas.

A proposta recebeu apoio expressivo de parlamentares ligados ao agronegócio. Durante a tramitação, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura do governo Jair Bolsonaro, afirmou que a medida era necessária porque o setor "carrega o Brasil nas costas".

Outro projeto aprovado pelo Senado promove uma mudança significativa nas regras de remuneração de médicos e cirurgiões-dentistas. O texto eleva o piso salarial das categorias de R$ 3,6 mil para R$ 13,6 mil em jornadas de 20 horas semanais.

Além disso, a proposta amplia o adicional por trabalho noturno e horas extras de 20% para 50% e estabelece pausas obrigatórias de dez minutos a cada 90 minutos trabalhados. Para a jornalista, a iniciativa chama atenção por partir de setores políticos que frequentemente defendem menos regulamentação nas relações de trabalho e maior flexibilização das normas trabalhistas.

Na área previdenciária, os senadores também aprovaram a criação de regras especiais de aposentadoria para agentes comunitários de saúde. A proposta reduz a idade mínima para aposentadoria para 57 anos no caso das mulheres e 60 anos para os homens.

O custo estimado da medida é de aproximadamente R$ 30 bilhões para a Previdência Social. A mudança ocorre na contramão da reforma previdenciária aprovada em 2019, durante o governo Jair Bolsonaro, que endureceu as regras de aposentadoria com o objetivo de reduzir o déficit do sistema.

Na avaliação de Miriam Leitão, a soma dessas iniciativas representa um impacto bilionário sobre as contas públicas e evidencia uma contradição no discurso de setores da oposição que criticam o governo por ampliar gastos enquanto apoiam projetos com forte repercussão fiscal.

A jornalista também menciona críticas dirigidas ao presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), apontado por interlocutores políticos como um dos protagonistas do ambiente de tensão entre Legislativo e Executivo. Para ela, divergências políticas não podem servir de justificativa para a aprovação de medidas que imponham custos elevados aos cofres públicos.

Com a aprovação das propostas, o governo Lula passa a enfrentar um novo desafio na relação com o Congresso: equilibrar a responsabilidade fiscal com a pressão para sancionar medidas de forte apelo político e social em um cenário marcado pela antecipação do debate eleitoral.