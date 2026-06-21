'Misantropia': Ministério da Integração confirma investigação da PF sobre possível ataque hacker

247 - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que a Polícia Federal (PF) conduz uma investigação sobre uma possível invasão hacker ao sistema Defesa Civil Alerta (DCA). A informação foi divulgada em nota oficial publicada pelo próprio ministério neste sábado.

De acordo com o comunicado do MIDR, o suposto incidente cibernético teria ocorrido na noite da última sexta-feira, 19 de junho. O órgão afirmou que as apurações estão em andamento e que a divulgação de novas informações dependerá do avanço das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

Segundo a nota oficial, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) está atuando em cooperação com a PF durante o processo de investigação. O objetivo é reunir elementos que permitam esclarecer as circunstâncias da possível invasão ao sistema.

O ministério destacou que a apuração segue em curso e que a divulgação de detalhes neste momento poderia comprometer os trabalhos investigativos. Por essa razão, os resultados e informações adicionais serão apresentados apenas após a conclusão das análises conduzidas pelas autoridades competentes.

Na nota, o MIDR declarou: "A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) está colaborando com as investigações da PF, e todas as informações serão divulgadas oportunamente, ao fim da investigação, inclusive para não prejudicar o andamento dos trabalhos."

O sistema Defesa Civil Alerta é utilizado para o envio de avisos emergenciais à população em situações de risco e eventos extremos. Até o momento, o ministério não divulgou detalhes sobre a extensão do possível ataque, eventuais impactos operacionais ou a origem da suposta invasão.

As autoridades federais seguem trabalhando para esclarecer o caso e identificar as circunstâncias do incidente cibernético relatado pelo ministério.