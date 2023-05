Missão da ONU que apura genocídio visita Terra Indígena Ianomâmi neste final de semana

Apoie o 247

Google News

247 - Uma missão composta por integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável por acompanhar o genocídio dos povos originários no Brasil visitará a Terra Indígena (TI) Ianomâmi no próximo domingo (7).

Segundo a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “a visita será liderada por Alice Wairimu Nderitu, assessora especial para Prevenção do Genocídio das Nações Unidas. Nesta quarta-feira (3/5), Nderitu se reuniu com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Nos próximos dias, encontrará o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o advogado-geral da União, Jorge Messias”.

Na última semana, a TI Ianomâmi voltou a ser palco de confrontos entre indígenas e garimpeiros ilegais Ao menos nove pessoas morreram nos confrontos. Segundo o governo federal, cerca de 20 mil garimpeiros ilegais estavam atuando dentro da TI em decorrência dos estímulos feitos pelo governo Jair Bolsonaro (PL) para que a atividade avançasse sobre as áreas protegidas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.