Moraes autoriza visita de Michelle Bolsonaro ao ex-presidente na PF

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A informação foi publicada inicialmente pela CNN Brasil.

De acordo com a decisão, a visita está marcada para este domingo (23) e deverá ocorrer no período entre 15h e 17h. Bolsonaro foi detido na manhã de sábado (22), após o descumprimento de medidas impostas pela Justiça.

A defesa do ex-presidente havia solicitado autorização para que Michelle Bolsonaro e os filhos pudessem visitá-lo. No entanto, Moraes destacou que o pedido não especificava quais dos cinco filhos desejavam ingressar na unidade da PF e determinou que a defesa complemente o cadastro. Jair Bolsonaro é pai de Flávio Bolsonaro, senador; Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro; Eduardo Bolsonaro, deputado federal e atualmente nos Estados Unidos; Jair Renan Bolsonaro, vereador em Balneário Camboriú (SC); e Laura Bolsonaro, filha caçula.Ainda neste domingo, Bolsonaro deverá participar de audiência de custódia, realizada por videoconferência e conduzida por um juiz auxiliar. A sessão deve avaliar a legalidade e as condições da prisão.

A detenção preventiva foi decretada após a Polícia Federal constatar uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica utilizada pelo ex-presidente, por meio do uso de um ferro de solda. A PF solicitou a conversão da prisão domiciliar para preventiva, com aval da Procuradoria-Geral da República (PGR) e determinação final do ministro Alexandre de Moraes.A partir da decisão, Bolsonaro permanecerá sob custódia da Polícia Federal enquanto avançam as investigações relacionadas ao caso. A defesa ainda não se manifestou publicamente sobre a autorização da visita nem sobre os próximos passos jurídicos.