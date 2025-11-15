Flávio Bolsonaro avança como candidato e abre crise na direita ao desafiar Tarcísio

247 – O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) intensificou nas últimas semanas sua articulação para disputar a Presidência da República em 2026, provocando um abalo significativo na estratégia de setores da direita que apostavam na candidatura do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). As informações foram reveladas pela coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

De acordo com líderes partidários próximos ao bolsonarismo, o senador disse a aliados que pretende entrar na disputa presidencial e demonstra confiança no próprio potencial. Segundo um desses interlocutores, que mantém diálogo frequente com o parlamentar, “ele acha que pode ganhar” — embora o dirigente não acredite nas chances reais de vitória.

Apoio de Eduardo Bolsonaro e disputa interna na família

Flávio não se movimenta sozinho. Ele já conversou longamente com o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se coloca disposto a concorrer para impedir que o espólio político da família seja transferido “de mão beijada” ao Centrão por meio da candidatura de Tarcísio. Eduardo tem criticado abertamente o governador de São Paulo e já afirmou ao pai que Tarcísio apenas fica “vendo você se foder e se aquecendo para 2026”, segundo o texto original.

Os dois irmãos se reuniram no mês passado nos Estados Unidos, onde Eduardo permanece em autoexílio. O jornalista Paulo Figueiredo participou do encontro. Nesse diálogo, Eduardo afirmou que daria “apoio entusiasmado” à candidatura do irmão mais velho e chegou a sinalizar que deixaria de concorrer caso Flávio fosse cabeça de chapa. O deputado, segundo o relato, considera o irmão um nome que representa de fato o bolsonarismo — ao contrário de Tarcísio.

Para outro interlocutor, a movimentação neutralizaria a tentativa do Centrão de montar uma “chapa puro-sangue”, afastada da família Bolsonaro: seria um “bolsonarismo sem Bolsonaro”.

Viagem a El Salvador e aproximação com Bukele

Os irmãos Bolsonaro planejam viajar juntos a El Salvador para um encontro com o presidente Nayib Bukele, figura admirada em setores da direita radical latino-americana. A iniciativa reforça o esforço internacional de reposicionamento político de Flávio.

Impacto na candidatura de Tarcísio

A ofensiva do senador cai como uma pedra no caminho dos articuladores da candidatura de Tarcísio. Sem apoio explícito da família Bolsonaro, avaliam aliados, o governador não pretende entrar em uma disputa onde seria alvo cotidiano dos ataques de Eduardo e de outros bolsonaristas radicais. Diante desse cenário, Tarcísio poderia optar por disputar a reeleição em São Paulo.

Um antigo apoiador do bolsonarismo, que acompanha de perto a dinâmica do grupo, avaliou que Tarcísio iniciou o mês com “85% de chances” de ser o nome da direita em 2026, mas esse percentual teria caído para 50% após os movimentos recentes de Flávio.

Negociações e impasses no Centrão

Há quem veja ainda espaço para um acordo. Tarcísio sonha com uma chapa ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, mas poderia ceder a vaga de vice para Flávio Bolsonaro. Isso, na prática, neutralizaria Eduardo, que não teria como atacar uma chapa com participação direta do irmão.

Mas líderes do Centrão resistem fortemente. Para eles, a presença de qualquer membro da família Bolsonaro reduziria o potencial eleitoral da chapa. Pesquisas recentes, como a Genial/Quaest, apontam 60% de rejeição a Jair Bolsonaro e 67% a Eduardo Bolsonaro.

Um dirigente partidário alinhado à direita resume o dilema: “Temos que ser pragmáticos.” O cálculo entre governadores e parlamentares é claro: seria mais útil ao ex-presidente apoiar uma chapa com chances reais de vitória — garantindo, futuramente, sua própria anistia — do que seguir a estratégia beligerante dos filhos.

A visão dos apoiadores de Eduardo

Entre aliados de Eduardo Bolsonaro, ganha força o argumento de que Tarcísio seria mais competitivo se se unisse ao “verdadeiro bolsonarismo”, e não ao Centrão. Esses apoiadores rejeitam, no entanto, a ideia de Flávio ser vice. Um deles afirma: “O lógico seria o contrário: Flávio presidente com Tarcísio de vice, já que os votos são de Bolsonaro. O rabo não pode abanar o cachorro. Tem que ser o contrário.”

Cenários alternativos: Flávio vice ou Michelle Bolsonaro na chapa

Caso Jair Bolsonaro decida apoiar uma chapa com Flávio como vice, o senador seguirá a decisão do pai. Mas Eduardo poderia voltar a atacar a composição — ele já demonstrou independência completa em relação ao ex-presidente, inclusive em mensagens com xingamentos reveladas pela Polícia Federal.

Há ainda quem avalie a possibilidade de Tarcísio tentar a Presidência tendo Michelle Bolsonaro como vice, com aval do ex-presidente. Mas esse cenário enfrentaria forte rejeição dos filhos, que nunca se mostraram entusiastas da ascensão política da madrasta.