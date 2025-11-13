Pesquisa Nacional: Lula lidera em todos os cenários estimulados de primeiro e segundo turno para 2026

247 – Uma nova pesquisa de opinião pública realizada entre os dias 06 e 10 de novembro de 2025 pelo Instituto Paraná Pesquisas aponta que o atual presidente, Lula, lidera consistentemente a disputa eleitoral para o Executivo Federal em 2026 em todos os cenários estimulados testados com sua participação, incluindo a modalidade espontânea e os confrontos de segundo turno.

O levantamento, que consultou 2020 eleitores em 164 municípios de 26 Estados e no Distrito Federal, possui um grau de confiança de 95,0% e uma margem estimada de erro de 2,2 pontos percentuais para os resultados gerais.

Liderança no Primeiro Turno

Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado aos entrevistados, Lula aparece em primeiro lugar com 22,3% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro, com 15,3%.

Quando os nomes dos candidatos são apresentados (estimulada), Lula mantém a liderança em todos os quatro cenários em que seu nome está presente:

Cenário 1 (Lula x Jair Bolsonaro)

Neste cenário, que inclui Jair Bolsonaro, Lula alcança 35,6% das intenções de voto, à frente de Jair Bolsonaro (32,1%).

Cenário 2 (Lula x Flávio Bolsonaro)

Lula lidera com 36,3% das intenções, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 19,7%.

Cenário 3 (Lula x Michelle Bolsonaro)

Lula registra 36,0% das intenções, superando Michelle Bolsonaro (26,0%).

Cenário 4 (Lula x Tarcísio de Freitas)

Neste cenário, Lula também lidera com 36,0%, contra 23,2% de Tarcísio de Freitas.

Vitória em Todos os Cenários de Segundo Turno

A pesquisa do Paraná Pesquisas também avaliou a situação eleitoral em eventuais segundos turnos, nos quais Lula vence em todas as simulações contra os principais oponentes testados:

Cenários de segundo turno (Photo: Paraná Pesquisas) Paraná Pesquisas

Em todos os confrontos simulados para o segundo turno, Lula se mantém à frente dos seus adversários, registrando uma vitória, embora apertada, contra Jair Bolsonaro (43,7% contra 43,1%). A maior vantagem de Lula no segundo turno ocorre contra Flávio Bolsonaro (45,4% contra 38,6%).

Insight Adicional: A liderança de Lula é particularmente forte na Região Nordeste, onde ele atinge 48,8% no Cenário 1 (Lula x Jair Bolsonaro) e 49,9% no Cenário 2 (Lula x Flávio Bolsonaro) e no Cenário 4 (Lula x Tarcísio de Freitas), e também no Cenário 3 (Lula x Michelle Bolsonaro), com 49,7%.

Analogia para Compreensão: A performance de Lula nesta pesquisa é como um rio principal que se mantém no curso em meio a vários afluentes. Mesmo quando a concorrência se altera ou se foca em diferentes nomes (os diferentes cenários), o fluxo de intenções de voto para Lula permanece o mais caudaloso em todas as medições diretas.