Lula convoca reunião ministerial sobre segurança pública

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reúne nesta quinta-feira (13) os ministros de seu governo que já comandaram administrações estaduais para discutir segurança pública. O movimento ocorreu após as repercussões da operação policial no Rio de Janeiro que tinha como alvo o Comando Vermelho e matou 121 pessoas.

Segundo informações do jornal O Globo, participam do encontro o vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin; Rui Costa; Renan Filho; Camilo Santana; Waldez Goés; e Wellington Dias. Estarão ainda na reunião o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann; e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A mobilização do núcleo experiente da Esplanada ocorre num momento em que a segurança pública se consolida como o principal foco de preocupação do país. A nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta semana, traz números que acendem o alerta no governo. De acordo com o levantamento, 50% dos brasileiros desaprovam a gestão Lula, enquanto 47% a aprovam, números que mostram que a popularidade do governo parou de crescer em novembro.

O estudo aponta ainda que 38% dos entrevistados consideram a violência o maior problema do Brasil, superando a economia, que aparece com 15%. A mudança de prioridades é atribuída ao impacto da operação policial realizada no Rio de Janeiro no fim de outubro, que deixou 121 mortos, e às posteriores declarações do presidente, que reacenderam o debate nacional sobre segurança.