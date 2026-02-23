Moraes cobra explicações sobre visita a Anderson Torres fora do horário na Papudinha

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o comando da unidade conhecida como “Papudinha”, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, esclareça a realização de uma visita ao ex-ministro Anderson Torres fora do horário permitido. A ordem estabelece prazo de 48 horas para a prestação de informações formais sobre o caso.

A decisão foi tomada após o envio ao STF de um relatório de visitas que aponta a entrada do pai e da irmã de Torres no dia 11 de fevereiro de 2026, entre 17h e 19h. Embora a data corresponda a uma quarta-feira — dia em que são admitidas visitas na unidade — o horário registrado ultrapassa o limite fixado pela Corte.

Na decisão, Moraes registra: "Verifico que, no último relatório de visitas acostado aos autos, consta a ocorrência de visita no dia 11 de fevereiro de 2026, das 17h às 19h (João Torres Filho e Patrícia Gisele Torres). Portanto, fora dos horários previamente autorizados."

Em seguida, o ministro determina: "Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, OFICIE-SE ao Comando do 19º Batalhão de Polícia Militar, para que preste esclarecimentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas."

Anderson Torres foi condenado a 24 anos de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de Estado e está preso desde novembro, após o esgotamento de todos os recursos no processo. Ele cumpre pena na chamada “Papudinha”, prédio separado dentro do Complexo da Papuda destinado a policiais militares e outras autoridades.

A unidade oferece cela individual equipada com geladeira, televisão, cama de casal e acesso a área externa. Entre as regras diferenciadas está a possibilidade de visitas em dois dias da semana — quartas-feiras e sábados — distribuídas em três faixas de horário: das 8h às 10h, das 11h às 13h e das 14h às 16h. Todas as visitas, no entanto, dependem de autorização prévia do Supremo Tribunal Federal.