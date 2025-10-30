TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Moraes suspende ação penal contra Gayer por xingamentos

      Ministro do STF cumpriu resolução da Câmara, que, anteriormente, sustou a ação penal contra o bolsonarista

      O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) no plenário da Câmara dos Deputados durante sessão deliberativa - 27/02/2024 (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

      André Richter - repórter da Agência Brasil 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (30) a suspensão da ação penal que tramita na Corte contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO).

      Gayer é acusado dos crimes de calúnia, difamação e injúria, por ter proferido xingamentos contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) nas redes sociais, em 2023.

      Moraes cumpriu a deliberação da Câmara dos Deputados, que, no dia 15 de outubro, aprovou a suspensão do processo contra Gayer, por 268 votos a 167.

      “Determino a aplicação imediata da Resolução nº 30, de 2025, da Câmara dos Deputados, e declaro a suspensão desta ação penal em relação ao deputado federal Gustavo Gayer”, decidiu o ministro.

      A Constituição Federal prevê que a Casa do parlamentar seja informada sobre a abertura do processo para decidir, em 45 dias, se concorda com o prosseguimento ou se suspende a ação enquanto o deputado ou senador estiver no mandato.

      Artigos Relacionados

      Tags