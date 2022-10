Moro acredita na vitória de Lula, mas se reaproxima de Bolsonaro para pavimentar candidatura em 2026

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial e ex-ministro Sergio Moro (União Brasil-PR) acompanhou Jair Bolsonaro (PL) no debate de presidenciáveis da Band, realizado neste domingo (16). A dupla voltou a se unir após mais de dois anos de seu rompimento.

Em abril de 2020, Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal, o que rendeu até uma investigação contra o ocupante do Palácio do Planalto.

A reaproximação de Moro e Bolsonaro é parte de um projeto de poder do ex-juiz, disseram seus aliados a Guilherme Amado, do Metrópoles.

Moro acredita que o ex-presidente Lula (PT) vencerá a eleição neste ano, mas quer se cacifar como sucessor de Bolsonaro e pavimentar uma candidatura presidencial para 2026. "Seria uma forma de tentar roubar do atual presidente a liderança da extrema direita", explica o jornalista.

"A considerar o empenho de Moro para eleger Bolsonaro, é pouco crível que o ex-juiz torça pela vitória de Lula. Mas o raciocínio faz certo sentido", pondera.

