Moro acusa Tacla Duran de ser "criminoso" após revelação de extorsão promovida por advogado ligado ao ex-juiz suspeito

247 - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) afirmou nesta segunda-feira (27) que não está com medo de alguma investigação sobre as denúncias feitas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran, que apontou ilegalidades do parlamentar, ex-juiz da Operação Lava Jato. Os relatos do ex-juiz foram publicados pela coluna de Mônica Bergamo, no jornal Folha de S.Paulo.

"Trata-se de uma pessoa que, após inicialmente negar, confessou depois lavar profissionalmente dinheiro para a Odebrecht e teve a prisão preventiva decretada na Lava Jato. Faz acusações falsas, sem qualquer prova, salvo as que ele mesmo fabricou", disse. "Tenta fazer delação junto à Procuradoria-Geral da República, sem sucesso. O senador não teme qualquer investigação, mas lamenta o uso político de calúnias feitas por criminoso confesso e destituído de credibilidade", acrescentou.

Em seu depoimento, Tacla Duran entregou um áudio a investigadores. Na gravação, o advogado Sergio Martins afirmou ter recebido a visita de Carlos Zucolotto Júnior e de Fábio Aguayo no estado de São Paulo. De acordo com Martins, Aguayo e Zucolotto sugeriram a contratação de um escritório de advocacia que seria de Moro, medida ilegal no exercício da magistratura.

O novo responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, o juiz Eduardo Appio, determinou que o advogado seja incluído no programa de proteção a testemunhas do governo federal.

