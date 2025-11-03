Morre aos 100 anos Clara Charf, fundadora do PT

247 - A ativista e militante histórica da esquerda brasileira Clara Charf, companheira do guerrilheiro Carlos Marighella, morreu nesta segunda-feira (3), aos 100 anos.

Figura marcante da resistência à ditadura militar e defensora incansável dos direitos sociais, Clara construiu uma trajetória de vida dedicada à liberdade e à justiça. Nascida em 17 de julho de 1925, ela ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB) aos 21 anos, período em que iniciou sua militância política.

Durante o regime militar, após o assassinato de Marighella em 1969, Clara foi forçada a deixar o país e viveu exilada em Cuba, onde manteve sua atuação política e o compromisso com as causas populares. Seu retorno ao Brasil ocorreu em 1979, momento de efervescência política e reconstrução democrática. Ao regressar, ela se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT) e teve papel ativo na organização da nova sigla, ajudando a estruturar uma das principais forças políticas do país.