Lula pode fechar 3º mandato com a menor inflação em 25 anos

247 - A inflação acumulada ao longo do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode atingir o menor patamar desde 1999, ano em que o Brasil adotou o regime de metas de inflação, que orienta a política de juros do Banco Central para manter a estabilidade de preços.

De acordo com levantamento do economista André Braz, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), publicado pela Folha de S.Paulo, a inflação acumulada entre 2023 e 2026 pode chegar a 19,11%. Caso a projeção se confirme, será o menor índice registrado em um mandato presidencial nos últimos 25 anos.

Desde a implementação do regime de metas, o melhor resultado havia ocorrido também sob o governo Lula, entre 2006 e 2010, quando o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulou alta de 22,21%. Apesar da tendência de queda, a percepção popular sobre o custo de vida ainda reflete o peso dos preços nos orçamentos familiares.

Segundo Braz, essa diferença entre os dados técnicos e a realidade sentida nas compras diárias se explica porque “a inflação acumulada não representa igualmente todos os itens da cesta de consumo”. O economista destaca que é preciso observar quais produtos subiram acima da média, pois “é isso que impacta mais diretamente a vida das pessoas”.

“O problema não é a inflação em si, mas quando itens essenciais sobem acima da média”, explica Braz. “Se a carne sobe 20% e o salário apenas 4%, a família consome menos, substitui por ovos e perde qualidade de vida".

A meta de inflação, adotada em 1999 com objetivo inicial de 8% ao ano, passou por sucessivas reduções e hoje tem alvo central de 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Desde 2025, o sistema de avaliação passou a ser contínuo, permitindo maior flexibilidade ao Banco Central.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tem destacado o desempenho do governo nesse campo. “O senhor [Lula] vai terminar o terceiro mandato com a menor inflação acumulada da história do Brasil. O mais importante é que o senhor está batendo o próprio recorde”, afirmou Haddad durante o lançamento do programa Reforma Casa Brasil.