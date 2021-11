Mourão diz que Moro é "o único da 'terceira via' que tem capacidade para vingar" em 2022

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta quarta-feira (17) em entrevista ao UOL que o ex-ministro e ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato e desafeto de Jair Bolsonaro, é o "único" candidato da chamada "terceira via" que tem "capacidade para vingar" em 2022.

Apesar disso, salientou Mourão, o ex-magistrado precisará "empolgar a massa", como Lula, reconheceu o vice-presidente, para chegar ao Palácio do Planalto. “Acho que dessa 'terceira via' o único que tem capacidade para vingar mesmo é o Moro. […] Vejo ele hoje como a principal candidatura da assim chamada 'terceira via'. Agora, vai depender de ele conseguir empolgar a massa. Ele empolga uma parcela esclarecida da população, mas hoje quem empolga a massa, na minha visão, são só duas pessoas: Bolsonaro e Lula".

Mourão afirmou que Moro tem "luz própria" e "espaço dentro do campo político" em função de seu trabalho na Lava Jato, tão criticada. “Talvez [Moro conquiste o voto] daquele eleitor do presidente Bolsonaro que ficou desgostoso com algumas atitudes do nosso governo. Talvez conquiste outros. Vamos lembrar que nas últimas eleições tivemos uma quantidade enorme de votos nulos e brancos".

