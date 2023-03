MP pede a condenação do bolsonarista Nelson Piquet por fala racista e homofóbica contra Lewis Hamilton

O Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer à Justiça edit

Apoie o 247

ICL

247 - “O Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer à Justiça, ontem, onde pede a condenação do ex-piloto Nelson Piquet pelo comentário preconceituoso sobre o também piloto Lewis Hamilton, feito durante uma entrevista”, informa o jornalista Ancelmo Gois em sua coluna no jornal O Globo.

O jornalista relembra que “Piquet é acusado de racismo e homofobia ao se referir a Hamilton, em diversos momentos, por "neguinho", além de insinuar que ele teria relações homoafetivas para alcançar o sucesso”.

“Piquet é alvo de ação civil pública apresentada por entidades e organizações sociais, casos do Educafro e da Aliança Nacional LGBTI+, que pediram indenização de R$ 10 milhões como forma de reparação por danos morais coletivos”, destaca o jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.