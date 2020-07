MP pede reparação de 935 mil euros de Serra aos cofres públicos

O Ministério Público Federal requer reparação no valor superior a 900 mil euros na denúncia contra o ex-governador José Serra (PSDB-SP). No câmbio desta sexta-feira (3), o dinheiro equivale a mais de R$ 5,6 milhões edit

247 - Em denúncia contra o ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB), o Ministério Público Federal requer reparação no valor de 936.000,00 euros, valor que, no câmbio desta sexta-feira (3), equivale a R$ 5.634.720,00.

De acordo com a denúncia, entre 2006 e 2007, o tucano valeu-se do cargo e da influência política para receber pagamentos indevidos da Odebrecht em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul.

Filha do tucano, Verônica Serra trabalhou como operadora do pai e constituiu empresas no exterior para receber os pagamentos da empreiteira.

