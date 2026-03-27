MST realiza encontro nacional do Mãos Solidárias em Pernambuco

247 - O projeto Mãos Solidárias, articulado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), realiza entre sexta-feira (28) e domingo (30) seu primeiro Encontro Nacional, no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), em Recife. A iniciativa reúne cerca de 900 participantes de diferentes regiões do país, em um momento considerado simbólico para a consolidação do projeto.

Com presença confirmada de representantes de 21 estados, o encontro marca os seis anos de atuação do Mãos Solidárias, criado durante a pandemia de covid-19 para enfrentar o avanço da fome nas cidades e fortalecer redes de solidariedade em territórios periféricos.

Desde sua origem, o projeto estruturou ações voltadas à segurança alimentar, como cozinhas solidárias, bancos de alimentos e iniciativas de apoio comunitário. Ao longo dos anos, essas atividades foram ampliadas e passaram a incluir também alfabetização popular, mutirões e experiências produtivas em áreas urbanas, consolidando o Mãos Solidárias como referência nacional em organização comunitária.

O encontro nacional foi planejado como um espaço de avaliação e articulação entre os diversos territórios onde o projeto atua. A programação prevê mesas de debate, atividades formativas, rodas de diálogo e apresentações de experiências locais, com o objetivo de compartilhar metodologias e alinhar estratégias de atuação.

A realização do evento representa um marco inédito na trajetória do Mãos Solidárias, ao reunir, pela primeira vez, um número expressivo de participantes diretamente envolvidos nas ações cotidianas do projeto. A expectativa é fortalecer a integração entre as iniciativas e ampliar a capacidade de resposta às demandas sociais nas periferias urbanas.

Além da troca de experiências, o encontro também reafirma o compromisso do projeto com a defesa de direitos básicos, especialmente no que diz respeito à segurança alimentar e à dignidade das populações atendidas. Esses princípios seguem orientando as ações desenvolvidas desde sua criação.

As atividades têm início às 20h de sexta-feira (28) e seguem até domingo (30), no campus do IFPE, em Recife.