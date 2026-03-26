Fórum Social Mundial celebra 25 anos com debate sobre democracia em Porto Alegre

247 - Porto Alegre será palco, no próximo sábado (28), de um encontro que marca os 25 anos do Fórum Social Mundial (FSM), reunindo lideranças políticas e representantes de movimentos sociais para discutir os desafios contemporâneos da democracia. A atividade ocorre às 10h, no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Com o tema “Outro Mundo é Possível: 25 anos do FSM e os desafios da resistência democrática”, a roda de conversa integra a programação da 1ª Conferência Internacional Antifascista, realizada entre quarta-feira (26) e sábado (29) na capital gaúcha. O evento tem como foco o enfrentamento ao avanço global da extrema-direita e às ameaças aos direitos democráticos.

Proponente do debate, o deputado estadual Miguel Rossetto (PT) destacou o caráter reflexivo da iniciativa ao abordar o cenário político atual. “Este encontro é um convite a uma reflexão sobre a experiência do FSM, nestes 25 anos, e os desafios do presente, da resistência democrática frente ao surgimento de um novo fascismo, das guerras, do ódio, da violência política da extrema direita, do ataque aos direitos, do negacionismo ambiental e científico”, afirmou.

Criado em 2001, também em Porto Alegre, o Fórum Social Mundial consolidou-se como um espaço internacional de articulação entre movimentos sociais, organizações e lideranças engajadas na defesa dos direitos humanos, da justiça social e da democracia participativa. Ao completar um quarto de século, o encontro propõe revisitar esse percurso, avaliar seus impactos e discutir sua atualidade diante das transformações políticas recentes.

O debate contará com a presença de figuras centrais na trajetória do FSM e da política brasileira, como Olívio Dutra, governador do Rio Grande do Sul entre 1999 e 2002; Raul Pont, prefeito de Porto Alegre de 1997 a 2000; e Tarso Genro, que comandou a capital em 2001. Também participam Tica Moreno, da Marcha Mundial de Mulheres; Neuri Rossetto, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Sérgio Haddad, da Associação Brasileira de ONGs (Abong); Oded Grajew, idealizador do FSM; e Salete Valesan, representante do CLACSO no Conselho Internacional do Fórum.

A coordenação do encontro ficará a cargo de Miguel Rossetto, que também foi vice-governador e participou da organização da primeira edição do FSM. A mediação será conduzida por Íris de Carvalho, secretária de organização do PT do Rio Grande do Sul.