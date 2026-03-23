Rio lança projeto para ampliar agroecologia

247 - O estado do Rio de Janeiro passou a contar com um novo projeto voltado ao fortalecimento da agroecologia e da produção orgânica. Lançada na sexta-feira (20), a iniciativa “Sistemas Agroflorestais Biodiversos para a Transição Agroecológica e a Segurança Alimentar” busca estimular práticas sustentáveis, recuperar recursos naturais e ampliar a segurança alimentar em diferentes regiões fluminenses.

Segundo a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (ABIO-RJ), responsável pela proposta em parceria com a Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário do Rio de Janeiro (SFDA-RJ/MDA), o projeto integra o programa Da Terra à Mesa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), voltado ao fortalecimento da agricultura familiar e à transição agroecológica.

Fortalecimento da produção orgânica

A proposta prevê a implantação de sistemas agroflorestais como estratégia para recuperar a biodiversidade dos agroecossistemas e enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, busca ampliar a produção de alimentos saudáveis, com base em práticas sustentáveis e no uso responsável dos recursos naturais.

O projeto também se articula com outras iniciativas selecionadas pelo MDA dentro do programa Da Terra à Mesa, que atua na formação e na estruturação produtiva de agricultores familiares em diferentes regiões do país.

Apoio a agricultores e comunidades

A expectativa é beneficiar cerca de 200 famílias de agricultores familiares, incluindo assentados da reforma agrária, comunidades indígenas, quilombolas, populações atingidas por barragens extrativistas e grupos organizados pela ABIO e entidades parceiras.

A iniciativa pretende fortalecer redes locais de produção e ampliar o acesso a políticas públicas voltadas à agroecologia, promovendo a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável no campo.

Participação institucional e articulação

O lançamento reuniu representantes de universidades, institutos federais, movimentos sociais, fundações e órgãos públicos das esferas municipal, estadual e federal. Também participaram entidades como Unacoop, CEDRO, EMATER-RIO, Embrapa Solos, SEAPA e a Articulação de Agroecologia do Rio de Janeiro (AARJ).

Entre as autoridades presentes estavam Celso Merola Junger, da Superintendência Federal de Agricultura do Rio de Janeiro, Maria Lúcia de Pontes, superintendente do INCRA/RJ, Victor Tinoco, superintendente federal do Desenvolvimento Agrário no estado, e Patrícia Apolinário, superintendente nacional do MDA.

Também participaram a vereadora Maíra do MST, a deputada estadual Marina do MST e o deputado federal Lindbergh Farias. O secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA, Wanderley Zigler, e o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, acompanharam o evento de forma remota.

Programa é destacado como estratégico

Durante o lançamento, o superintendente federal do Desenvolvimento Agrário no Rio de Janeiro, Victor Tinoco, destacou o papel do programa na reorganização da agricultura familiar.

“O Da Terra à Mesa é um programa fundamental para a transição agroecológica e para a estruturação da agricultura familiar como um todo. O lançamento no Rio de Janeiro representa não apenas a divulgação do programa, mas a consolidação de uma atuação estruturante em nosso estado. Com a ABIO e a Unacoop à frente, duas entidades tradicionais nesse campo, temos o desafio de retomar e ampliar essas ações por meio dos 209 Sistemas Agroflorestais. Também contamos com o apoio de lideranças políticas que se colocaram à disposição para fortalecer essa política pública”, afirmou.

Com a implementação prevista dos sistemas agroflorestais, o projeto passa a integrar o conjunto de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agroecologia, à produção de alimentos saudáveis e à promoção da sustentabilidade no estado do Rio de Janeiro.