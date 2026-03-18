Governo assina contratos de R$ 120 milhões para inovação na agricultura familiar

247 - O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) formalizaram, na última segunda-feira (16), contratos que somam R$ 120 milhões em investimentos voltados à inovação e ao aumento da produtividade na agricultura familiar. A cerimônia de assinatura foi realizada durante a abertura da Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, em Campinas (SP), evento que reuniu autoridades federais, estaduais e municipais, além de representantes de instituições de pesquisa, empresas e organizações do setor.

De acordo com informações divulgadas pelo MDA, os contratos celebrados são referentes a projetos aprovados em seleções públicas e integram a agenda do governo federal para a construção de cadeias agroindustriais mais sustentáveis, inovadoras e inclusivas. As iniciativas estão alinhadas às diretrizes da Nova Indústria Brasil e às políticas nacionais de segurança alimentar, nutricional e energética.

Paulo Teixeira celebra modernização do campo

O ministro do MDA, Paulo Teixeira, marcou presença na cerimônia e destacou o alcance estratégico dos investimentos para os pequenos produtores rurais do país. Para o titular da pasta, a parceria entre a Finep e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) representa um passo concreto na democratização do acesso à tecnologia no campo.

"É muito importante que a Finep financie a modernização tecnológica e novas soluções para a agricultura familiar. Nós queremos que o agricultor familiar tenha as melhores e mais avançadas tecnologias. E, por isso, a Finep, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), está financiando os empresários para o desenvolvimento de novas soluções para a agricultura. Aquele agricultor que tem as mãos cheias de calo está grato a vocês, que viabilizaram esse financiamento", afirmou Teixeira.

Finep: inovação que chega à ponta

O presidente da Finep, Luiz Antônio Elias, também discursou durante a cerimônia e reforçou o papel da instituição como ponte entre o desenvolvimento tecnológico e o produtor rural. Para Elias, o fortalecimento da agricultura familiar é um componente essencial tanto para o crescimento econômico do país quanto para a garantia de alimentos saudáveis à população brasileira.

"Nosso papel é garantir que a inovação chegue à ponta, promovendo inclusão produtiva, sustentabilidade e o desenvolvimento de máquinas e processos que elevem a produtividade e melhorem a qualidade de vida dos agricultores familiares. Este é um pilar essencial para o crescimento do país e para a oferta de alimentos saudáveis para a população", declarou o presidente da Finep.

Feira nacional reúne setor em Campinas

A assinatura dos contratos aconteceu no primeiro dia da Feira Nacional de Máquinas e Tecnologias para a Agricultura Familiar, realizada entre os dias 16 e 18 de março em Campinas. O evento se consolidou como um dos principais espaços de convergência entre o setor público, a iniciativa privada e os agricultores familiares, reunindo expositores, pesquisadores e gestores em torno da pauta de modernização do campo.

Além do ministro Paulo Teixeira e do presidente da Finep, também participaram da abertura o prefeito de Campinas, Dario Saad, e representantes de diversas instituições ligadas ao agronegócio familiar e à pesquisa agropecuária nacional. A presença de autoridades de diferentes esferas de governo reforçou o caráter interinstitucional da iniciativa e o compromisso com a agenda de fortalecimento do pequeno produtor rural brasileiro.