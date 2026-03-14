Conab lança cursos gratuitos de formação para agricultores familiares

247 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anuncia o lançamento de editais para cursos de formação destinados a agricultores familiares e a pessoas vinculadas às políticas públicas executadas pela instituição. A iniciativa busca ampliar o acesso à educação no meio rural e fortalecer a gestão das atividades ligadas à agricultura familiar.

O lançamento oficial ocorrerá na segunda-feira (16), às 9h, no Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Companhia (CDRH). O evento também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Os editais contemplam dois cursos: Tecnólogo em Gestão e Técnico Profissionalizante em Administração. Ambos foram estruturados em parceria com o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e têm como foco a formação voltada às compras governamentais relacionadas à agricultura.

Ao todo, serão ofertadas 90 vagas distribuídas em áreas consideradas estratégicas para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à agricultura familiar. A proposta é capacitar agricultores e outros beneficiários de programas institucionais para atuar de forma mais qualificada em processos administrativos e na gestão de políticas públicas ligadas ao setor.

As inscrições para os cursos começam no dia 9 de abril e deverão ser realizadas por meio do site do IFMA. As formações serão oferecidas na modalidade de educação a distância (EaD), combinando atividades remotas com momentos presenciais, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter concluído o ensino médio.