Brasil deve bater recorde na produção de café, segundo nova projeção do IBGE

Reuters - A safra de café do Brasil deste ano, com colheita iniciando no próximo mês, foi estimada nesta sexta-feira em recorde de 64,1 milhões de sacas de 60 kg, acréscimo de 3,9% em relação à projeção de janeiro, de acordo com projeção publicada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume indica um aumento de 11,5% na produção de café do maior produtor e exportador global em relação à safra de 2025, com impulso da produção de grãos arábica.

O número do IBGE, contudo, está abaixo do previsto pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que projeta 66,2 milhões de sacas de 60 kg, um aumento de 17,1% em relação a 2025.

As projeções dos órgãos estatais geralmente são inferiores às estimativas de consultorias privadas, que veem produção de mais de 70 milhões de sacas. Na quinta-feira, a StoneX projetou uma safra recorde de 75,3 milhões de sacas.

Segundo o IBGE, a safra de café arábica foi estimada em 43,9 milhões de sacas, alta de 5,6% em relação a janeiro.

"Na safra de 2026, aguarda-se um crescimento natural da produção em função das características da espécie, que nos anos pares tende a produzir mais. O clima tem beneficiado as lavouras do centro-sul e os problemas climáticos nas principais unidades da federação produtoras, por enquanto, mostraram-se pontuais", disse o IBGE.

Para o café canéfora (robusta e conilon), a estimativa da produção para este ano foi 20,2 milhões de sacas, acréscimo de 0,4% em relação ao projetado em janeiro e queda de 3,7% em relação ao produzido em 2025.

"Embora o clima esteja favorecendo as lavouras, a base comparativa impacta na variação, já que a produção do café canéfora, em 2025, foi recorde da série histórica do IBGE. Todavia, incertezas em relação ao volume e à frequência das chuvas no primeiro quadrimestre do ano ainda permanecem", disse.

A StoneX também vê uma redução anual na projeção de safra de canéforas, mas a projeção é de cerca de 25 milhões de sacas.

(Por Roberto Samora)