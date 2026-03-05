Agronegócio brasileiro exporta US$ 5,14 bilhões em fevereiro e amplia vendas externas

247 - As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram US$ 5,14 bilhões em fevereiro de 2026, registrando crescimento de 6,14% em relação ao mesmo mês de 2025, quando as vendas externas somaram US$ 4,84 bilhões. O desempenho reforça a relevância do setor na pauta exportadora nacional.

Os números foram divulgados na quinta-feira (5) pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). No período, o agronegócio respondeu por 19,54% de todas as exportações do Brasil, em um mês em que o país embarcou US$ 26,31 bilhões em produtos ao exterior.

Entre os principais itens exportados, a soja manteve ampla liderança, gerando US$ 2,94 bilhões, o equivalente a 57,15% das vendas externas do agronegócio no mês. O valor representa crescimento de 15,48% na comparação anual, consolidando o grão como principal produto da pauta exportadora do setor.

O café não torrado apareceu na segunda posição, com US$ 1,02 bilhão, correspondendo a 19,88% das exportações do agronegócio. Apesar da forte participação, o produto registrou queda de 1,07% em valor, acompanhada de redução de 17,44% no volume exportado.

O algodão em bruto também se destacou, com US$ 413 milhões em vendas externas, representando 8,04% da pauta do agronegócio. Já o milho não moído, excluindo o milho doce, movimentou US$ 347,8 milhões, equivalente a 6,77% do total, com crescimento de 8,04% em valor na comparação anual.

Outro segmento relevante foi o de frutas e nozes frescas ou secas, que somou US$ 114,6 milhões, respondendo por 2,23% das exportações do setor.

Considerando todos os setores da economia, o Brasil exportou US$ 26,3 bilhões em fevereiro, resultado 15,1% superior aos US$ 22,8 bilhões registrados no mesmo período de 2025.

Na divisão por setores, a indústria de transformação liderou as vendas externas, com 54,6% da pauta exportadora brasileira. Em seguida aparece a indústria extrativa, responsável por 25,2% das exportações, enquanto a agropecuária mantém participação expressiva no comércio exterior do país.

A demanda internacional continua sendo um fator decisivo para o desempenho do campo brasileiro. Em fevereiro, os países da Ásia concentraram 43,3% das exportações do Brasil, com destaque para a China, que respondeu sozinha por 27,4% das vendas externas brasileiras, consolidando sua posição como principal destino dos produtos agropecuários do país.