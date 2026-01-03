Múcio diz que fronteira com a Venezuela permanece tranquila

247 - O ministro da Defesa, José Múcio, disse neste sábado (3) que o Brasil tem 10 mil militares na região amazônica, com 2.300 mil em Roraima. Ele indicou não haver movimentação anormal na fronteira do Brasil com a Venezuela, que segue aberta, monitorada, e que está em contato com o governo de Roraima.

"Da maneira que está tudo calmo, as fronteiras estão abertas, não há nenhuma restrição. O brasileiro que estiver lá pode vir, procure o seu embaixador, o embaixador ajudou, a vice-cônsul brasileira lá também tem ajudado bastante, de maneira que nós estamos só de plantão para ver se surgem novos acontecimentos”, disse Múcio, após uma reunião do governo brasileiro sobre os ataques dos EUA à Venezuela.

​"A fronteira está absolutamente tranquila.Nós temos um contingente há algum tempo de homens e equipamentos", reforçou o ministro.

Neste sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que os EUA haviam lançado um ataque maciço contra a Venezuela e que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa, Cilia Flores, haviam sido capturados e retirados do país. Veículos de imprensa relataram explosões em Caracas e afirmaram que a operação teria sido conduzida por integrantes da unidade de elite Delta Force.

O general dos Estados Unidos Dan Caine afirmou neste sábado que aeronaves americanas decolaram de 20 locais diferentes em terra e no mar durante a missão que teve como alvo o presidente venezuelano Nicolás Maduro, com mais de 150 aeronaves mobilizadas ao todo.