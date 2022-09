Mulher humilhada por bolsonarista reafirma voto em Lula e agradece solidariedade

Apoie o 247

247 - A diarista Ilza Ramos Rodrigues, que apareceu em vídeo sendo humilhada pelo apoiador de Jair Bolsonaro (PL) Cássio Joel Cenali, que se negou a fornecer marmitas a ela após descobrir que ela era eleitora do ex-presidente Lula (PT). Em entrevista à coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo, Ilza, de 52 anos, disse que entrou em desespero quando viu seu rosto no vídeo que viralizou nas redes sociais.

"Fiquei sem ação. O jeito que ele falou mexeu com a minha mente, não é brincadeira. O que ele fez foi me humilhar. Só porque ele tem dinheiro, tem o carrinho dele, ele quis me humilhar com essa ação. Eu não posso nem ver [o vídeo]", diz Ilza à coluna, encobrindo seus olhos com as mãos. "Mexeu muito no meu psicológico."

O vídeo do bolsonarista provocou uma onde indignação e de solidariedade nas redes sociais. Desde manifestações de políticos e figuras públicas à doação de cestas básicas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se comprometeu a fornecer mantimentos para Ilza por seis meses.

Questionada se pretende repensar seu voto no ex-presidente Lula após o episódio com o empresário, Ilza respondeu com convicção. "Se eu vou deixar? Não, eu vou votar nele!", diz, rindo. E comemora o fato de o petista ter prestado solidariedade a ela. "Menina, eu queria tanto falar com ele. Se eu pudesse, até abraçava", emendou.

