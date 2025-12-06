Mulheres de todo país se mobilizam em atos contra o feminicídio neste domingo (7)

Brasil de Fato - Após os recentes crimes contra mulheres em diferentes locais do Brasil, mulheres de todos os estados convocam uma mobilização nacional no próximo domingo (7) com o lema ‘Mulheres Vivas’. Em Brasília, o ato acontecerá na Feira da Torre de TV, às 10h.

Por meio das redes sociais, a deputada federal Sâmia Bonfim (Psol-SP) ressaltou a importância da mobilização. “Nós vamos tomar as ruas para dizer um basta à violência contra as mulheres. Nos últimos dias, nós vimos muitos casos de feminicídio, de violência física, violência sexual. Nós não suportamos mais e vamos tomar as ruas de todo o Brasil para dar um basta a essa situação. É fundamental que a gente se mobilize e se levante”, disse.

A deputada federal Érika Kokay (PT-DF) também convidou à adesão do ato em Brasília no próximo domingo. No Instagram, a parlamentar divulgou as informações do ato e destacou: “Chega de silêncio, chega de morte, chega de abandono! Nossa luta é por vidas, pelo direito de existir sem medo. Traga sua voz, sua força, sua revolta. Por nós, pelas que vieram antes e pelas que precisam viver”.

A Pesquisa Nacional de Violência Contra a Mulher, realizada pelo DataSenado e divulgada em novembro deste ano, revelou que 3,7 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O levantamento também apontou um dado preocupante: quase 6 em cada 10 mulheres relatam que as agressões ocorrem há menos de seis meses, enquanto 21% afirmam conviver com episódios há mais de um ano.

A taxa de omissão nestes casos também causa espanto. O estudo demonstrou que em 40% dos casos de violência, as testemunhas adultas presentes não ofereceram qualquer tipo de ajuda às vítimas. Em resumo, isso significa que cerca de 698 mil dos casos a mulher não estava sozinha, mas não recebeu apoio.

Em Brasília, o ato contará com intervenções artísticas, leitura de manifestos, homenagens às vítimas e ações conjuntas com movimentos sociais e grupos femininos do DF. Entre as reivindicações da mobilização nacional, esão:

Delegacias da Mulher 24h e atendimento especializado;

Casas-abrigo e acolhimento imediato;

Medidas protetivas rápidas e investigação sem demora;

Autonomia emergencial para mulheres em risco;

Proteção de filhos e filhas;

Paridade de gênero no poder público;

Combate à violência digital e aos discursos de ódio.

Veja onde serão os atos neste domingo (7):

Brasília (DF): 10h, Feira da Torre de TV

São Paulo (SP): 14h, vão do Masp

Rio de Janeiro (RJ): 12h, Posto 5 – Copacabana

Curitiba (PR): 10h, Praça João Cândido – Largo da Ordem

Cuiabá (MT): 14h, Praça Santos Dumond

Campo Grande (MS): 13h, em frente ao Aquário do Pantanal

Manaus (AM): 17h, Largo São Sebastião

Parnaíba (PI): 16h, em frente ao Parnaíba Shopping

Belo Horizonte (MG): 11h, Praça Raul Soares

Porto Alegre (RS): 17h, Praça da Matriz

São José dos Campos (SP): 15h, Largo São Benedito

Salvador (BA): 10h, Barra (do Cristo ao Farol)

São Luís (MA): 9h, Praça da Igreja do Carmos (Feirinha)

Belém (PA): 8h, Boulevard Gastronomia

Teresina (PI): 17h, Praça Pedro II

Roraima (RR) – 16:30h, Assembleia Legislativa

