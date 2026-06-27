Na mira da PF no escândalo Master, Ciro Nogueira tenta salvar seu mandato

247 - Na mira da PF no escândalo do Banco Master, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas, intensificou a agenda política no Piauí para tentar preservar seu projeto de reeleição ao Senado em meio ao desgaste provocado pelas investigações.

As informações são da Folha de S.Paulo. Ciro foi alvo de busca e apreensão em 7 de maio, em uma operação da Polícia Federal que apura suspeitas de que ele teria recebido pagamentos mensais recorrentes e outras vantagens de Daniel Vorcaro, ligado ao Banco Master, em troca de possíveis favores políticos. O senador nega as acusações e afirma ser vítima de um “ataque fabricado”.

Desde a ofensiva da PF, Ciro tem evitado contato com a imprensa e concentrado esforços na reconstrução de sua base eleitoral no Piauí. A estratégia passa por agendas no interior do estado, encontros com prefeitos, participação em inaugurações e visitas a obras. Neste mês, o senador chegou a percorrer seis municípios em um único dia e pretende manter uma maratona de compromissos nos próximos dias, participando de sessões do Senado de forma virtual para ampliar sua presença nos redutos políticos locais.

A movimentação ocorre em um momento decisivo para o futuro político do presidente do PP. Antes da operação, Ciro Nogueira chegou a ser cotado para compor como vice uma eventual chapa presidencial de Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliado do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No Piauí, porém, o senador busca manter distância da imagem bolsonarista e trabalha para consolidar uma candidatura com base própria.

No plano estadual, Ciro Nogueira faz oposição ao governador Rafael Fonteles (PT), que tentará a reeleição. O PP lançou como adversário do petista o ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues. Em Teresina, o senador conta com o apoio do prefeito Silvio Mendes (União Brasil), uma das principais lideranças da oposição no estado.

Apesar do avanço das investigações, Ciro Nogueira tenta consolidar uma rede de apoio no estado. De acordo com a Folha, o senador contaria com o respaldo de pelo menos 200 prefeitos.