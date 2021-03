“Não fala o nome dessa porcaria desse senador”, disse Bolsonaro na última menção a Olímpio

Última manifestação de Jair Bolsonaro sobre seu ex-aliado, que morreu de Covid-19 nessa quinta-feira (18), foi há três meses numa live com o ministro Marcos Pontes edit

247 - A última manifestação pública de Jair Bolsonaro sobre o senador Major Olímpio (PSL-SP), que morreu nessa quinta-feira (19) de Covid-19, no dia 17 de dezembro do ano passado, e para atacar seu ex-aliado.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, Bolsonaro participava de sua live semanal, ao lado do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e lembrou que ele é segundo suplente “de um senador em São Paulo”. E atacou Olímpio, sem citar seu nome: "Não fala o nome dessa porcaria desse senador, por favor, que me enganou".

O silêncio de Bolsonaro sobre a morte de Olimpio tem causado irritação em aliados. Integrantes do governo e da base aliada esperavam mais "empatia" de Bolsonaro diante da morte do senador, que chegou a compor o "núcleo duro" do bolsonarismo nas eleições de 2018.

Major Olímpio rompeu com Bolsonaro em 2019, depois que o presidente intercedeu junto a senadores para proteger o filho, o senador Flávio Bolsonaro, na Justiça.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.