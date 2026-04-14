"Não tem governo que dê certo sem diálogo com o Congresso", diz José Guimarães

247 - O deputado federal José Guimarães (PT) afirmou que “não tem governo que dê certo sem diálogo com o Congresso”, ao assumir nesta terça-feira (14) o comando da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Em seu discurso de posse, o novo ministro destacou a importância da articulação política com o Legislativo como elemento central para a governabilidade e o fortalecimento da democracia no país.

As declarações foram feitas durante cerimônia oficial de posse, em que Guimarães também relembrou sua trajetória política e a relação histórica com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro ressaltou que sua missão será contribuir para a construção de pontes entre o governo e o Congresso Nacional.

Guimarães enfatizou sua experiência no Parlamento ao longo de cinco mandatos e afirmou estar preparado para o desafio. “Estou na Câmara no quinto mandato, e nesses anos todos só não fui presidente da Câmara. Tudo mais eu fui”, declarou. Ele também recordou sua participação na campanha presidencial de Lula em 1989 e disse se sentir honrado com o convite para integrar o governo.

Ao comentar o papel do atual governo, o novo ministro destacou o legado de inclusão social e projetou novos avanços. “O seu governo, presidente, foi o governo da inclusão. Todo mundo reconhece isso, apesar da polarização política”, afirmou. Em seguida, acrescentou que pretende ajudar a consolidar um novo ciclo político, voltado à “soberania, da democracia, da indústria”.

Um dos principais pontos do discurso foi a defesa do diálogo institucional. “Não tem governo que dê certo sem diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia do Brasil”, disse. Guimarães também afirmou que deseja ser “um instrumento dessa construção política com o Congresso”.

O ministro relatou que já iniciou conversas com lideranças do Legislativo, incluindo os presidentes da Câmara e do Senado. “Você não constrói democracia se não tiver diálogo com todos, sem deixar de reconhecer a pluralidade que é o parlamento”, declarou, ao comentar a necessidade de interlocução com diferentes forças políticas.

Guimarães também reconheceu o desafio de substituir a ministra anterior e destacou o momento político do país. “A democracia, neste momento, precisa de mim. O país precisa de mim. E eu quero ser um soldado”, afirmou. Ele ainda ressaltou a importância da união em torno de objetivos comuns: “Tem uma coisa que une todo mundo aqui: a defesa da soberania e do Brasil”.

Ao encerrar, o novo titular da Secretaria de Relações Institucionais reforçou a necessidade de cooperação entre os Poderes e pediu apoio das lideranças do Congresso. “O país precisa muito de nós todos”, disse, ao defender a construção de bases políticas para fortalecer a democracia brasileira.