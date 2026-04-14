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      Novo ministro, José Guimarães quer acelerar fim da escala 6x1 e tarifa zero

      Ao assumir a pasta de Relações Institucionais, Guimarães defende avanço no fim da escala 6x1 e amplia debate sobre tarifa zero no transporte coletivo

      José Guimarães (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

      247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE) afirmou nesta terça-feira (14), horas antes de assumir a Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula (PT), que pretende impulsionar pautas como o fim da escala de trabalho 6x1 e a ampliação do debate sobre tarifa zero no transporte coletivo, sinalizando prioridades de sua atuação.

      Nas redes sociais, Guimarães destacou o compromisso com a nova função e a continuidade do trabalho já realizado na articulação política do governo. “Logo mais tomo posse como Ministro de Relações Institucionais da Presidência da República. Recebo essa missão com senso de responsabilidade e compromisso com o Brasil, dando continuidade ao trabalho conduzido pela companheira Gleisi [Hoffmann]”, escreveu.

      O novo ministro também fez um balanço das ações recentes do governo federal, ressaltando medidas econômicas e sociais consideradas estratégicas. “Nos últimos anos, avançamos com conquistas importantes como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, entre outras medidas que ajudaram a reduzir desigualdades e fortalecer o país”, afirmou.

      Ao projetar os próximos passos, Guimarães indicou que o governo pretende avançar em propostas com impacto direto nas condições de trabalho e mobilidade urbana. “Agora, temos a oportunidade de dar mais um passo histórico, avançando no fim da escala 6x1 e ampliando o debate sobre a tarifa zero no transporte coletivo”, declarou.

      A manifestação ocorre no mesmo dia em que o parlamentar assume oficialmente o comando da Secretaria de Relações Institucionais, área responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional. A sinalização de prioridades indica que o novo ministro deverá atuar na construção de consensos em torno dessas pautas no Legislativo.

      Guimarães encerrou a mensagem reforçando alinhamento com o presidente Lula e o foco em políticas públicas de inclusão social. “Seguimos ao lado do presidente Lula, trabalhando para construir um Brasil mais justo, com oportunidades para todos”, concluiu.

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