Paulo Pimenta assume liderança do governo na Câmara com foco no fim da escala 6x1

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) assumiu a liderança do governo na Câmara com foco na articulação de pautas prioritárias, como o fim da escala 6x1 e a renegociação das dívidas das famílias, propostas com impacto direto sobre trabalhadores e o orçamento doméstico

A escolha ocorre em meio a mudanças na estrutura do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao avanço de disputas políticas no Congresso, o que amplia a necessidade de diálogo e articulação para garantir governabilidade

Trajetória política e relação com Lula

Pimenta substitui o deputado José Guimarães (PT-CE), que assumiu a Secretaria de Relações Institucionais. Em seu sexto mandato como deputado federal, o parlamentar acumula experiência em cargos estratégicos, como a liderança da bancada do PT e a presidência da Comissão Mista de Orçamento e da Comissão de Direitos Humanos

O deputado também integrou o governo federal como ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Mais recentemente, coordenou ações emergenciais para a reconstrução do Rio Grande do Sul após enchentes, atuando junto a prefeitos e lideranças locais

A indicação reforça a relação de confiança construída com o presidente Lula ao longo dos anos, especialmente em momentos de crise política, quando Pimenta teve atuação destacada na defesa do partido e do governo

Desafios na liderança do governo

Entre as principais prioridades está a articulação para aprovação do fim da escala 6x1, proposta que prevê mudanças na jornada de trabalho e busca ampliar direitos trabalhistas. A medida é considerada central na agenda do governo

Outro desafio relevante é a implementação de um programa de renegociação de dívidas das famílias. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, cerca de 80% dos lares brasileiros enfrentam algum nível de endividamento

Além disso, o novo líder terá a tarefa de consolidar a base aliada em um Congresso marcado por disputas intensas, exigindo habilidade política e capacidade de negociação.