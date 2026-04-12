Paulo Pimenta será o novo líder do governo Lula na Câmara

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) foi escolhido para assumir a liderança do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, em substituição a José Guimarães (PT-CE), que deixará o cargo para integrar o primeiro escalão do Executivo. A decisão faz parte de uma reorganização política da base governista no Congresso Nacional e deve ser oficializada nos próximos dias, segundo a Folha de São Paulo.

A indicação de Pimenta ocorre após Guimarães aceitar o convite para comandar a Secretaria de Relações Institucionais, responsável pela articulação política do governo. A nomeação do novo ministro está prevista para ser publicada na segunda-feira (13), com cerimônia de posse marcada para o dia seguinte.

Com trajetória próxima ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Paulo Pimenta já ocupou funções estratégicas no atual mandato. Ele foi ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República nos primeiros anos da gestão, deixando o posto em janeiro de 2025 para a entrada do publicitário Sidônio Palmeira.

Além disso, o parlamentar também esteve à frente da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, entre maio e setembro de 2024, período marcado por ações emergenciais após eventos climáticos no estado.