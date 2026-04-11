José Guimarães vai substituir Gleisi na articulação política

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE) vai substituir a ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR) na articulação política do governo federal. Até então líder do governo na Câmara, ele assumirá a Secretaria de Relações Institucionais na próxima semana, após aceitar convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar em publicação nas redes sociais neste sábado (11), na qual anunciou a mudança e detalhou o cronograma de posse no novo cargo.

Na postagem, Guimarães afirmou: "A convite do presidente Lula, informo que aceitei a missão e na próxima terça-feira (14), tomo posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais em substituição da ex-ministra Gleisi Hoffmann".

A Secretaria de Relações Institucionais é responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional, função considerada estratégica para a tramitação de projetos e a construção de maiorias parlamentares. Com a mudança, Guimarães deixa a liderança do governo na Câmara dos Deputados, posição que ocupava na coordenação das ações do Executivo na Casa.