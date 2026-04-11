Indicação de José Guimarães para SRI é "reconhecimento de grande trabalho na liderança do Governo", diz Gleisi

247 - A ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR) afirmou que a escolha do deputado federal José Guimarães (PT-CE) para a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) representa um reconhecimento de sua atuação e reforça a articulação política no Congresso Nacional, em meio à transição no comando da pasta.

A declaração foi feita neste sábado (11), após o próprio Guimarães confirmar, em publicação nas redes sociais, que aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o cargo a partir da próxima terça-feira (14).

A indicação pelo presidente @LulaOficial do deputado José Guimarães para a SRI é o reconhecimento de seu grande trabalho na liderança do Governo. É a garantia de que teremos uma articulação política com amplo respeito no Congresso, capaz de fazer um diálogo à altura dos grandes… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 11, 2026

"A convite do presidente Lula, informo que aceitei a missão e na próxima terça-feira (14), tomo posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais em substituição da ex-ministra Gleisi Hoffmann", afirmou o parlamentar.

Até então líder do governo na Câmara dos Deputados, Guimarães deixará a função para assumir a articulação política do Executivo junto ao Congresso, em uma mudança considerada estratégica para a base governista.

Gleisi destacou o histórico do novo ministro e a expectativa de continuidade no diálogo institucional. "A indicação pelo presidente Lula do deputado José Guimarães para a SRI é o reconhecimento de seu grande trabalho na liderança do Governo. É a garantia de que teremos uma articulação política com amplo respeito no Congresso, capaz de fazer um diálogo à altura dos grandes desafios do país", declarou.

Ela também manifestou apoio ao sucessor na nova função. "Parabéns, ministro Zé Guimarães! Conte sempre com nosso apoio para fazer o melhor pelo povo brasileiro", acrescentou.