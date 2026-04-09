Edegar Pretto desiste de pré-candidatura ao governo do RS e oficializa apoio a Juliana Brizola

247 - O ex-presidente da Conab, Edegar Pretto (PT), retirou nesta quinta-feira (9) a sua pré-candidatura ao governo do Rio Grande do Sul após determinação da direção nacional do PT. O movimento oficializa o apoio do partido à pré-candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao Palácio Piratini após meses de negociações para a formação de uma frente ampla progressista no estado.

A decisão foi informada após reunião na sede estadual do PSB, em Porto Alegre. “Vamos nos apresentar a partir de agora como uma frente política, e não individualmente. Somos uma frente política e um palanque muito importante, e é o que vamos continuar mobilizando”, declarou Pretto, que agora é o principal cotado para ser o vice na chapa com Juliana.

“Nosso principal objetivo é mobilizar o Rio Grande do Sul na reeleição do presidente Lula e apresentar para a sociedade gaúcha um projeto novo de desenvolvimento do Estado. Agora é um tempo de maturação internamente desses partidos, a partir dessa nacionalização da nossa tática eleitoral. A partir da semana que vem, possivelmente, a gente começa a organizar o próximo passo”, completou.

A aliança envolve, além de PT e PDT, partidos como PSB, PSOL, PCdoB, PV e Rede. No entanto, o anúncio não contou com representantes do PDT nem do PSOL, sendo este último o partido que apresentou maior resistência à formação de uma chapa liderada por Juliana Brizola, que ainda deve contar com as candidaturas de Paulo Pimenta (PT) e Manuela D´ávila (PSOL) ao Senado

Edegar Pretto teve desempenho expressivo nas eleições de 2022, quando disputou o governo estadual e ficou próximo de avançar ao segundo turno, sendo superado por Eduardo Leite por uma diferença de apenas 2.441 votos. Já Juliana Brizola concorreu à prefeitura de Porto Alegre em 2024, terminando em terceiro lugar, com 136.783 votos.