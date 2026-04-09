PT do Rio Grande do Sul decide apoiar Juliana Brizola, do PDT, para o governo

247 - O diretório estadual do PT no Rio Grande do Sul decidiu apoiar a pré-candidatura de Juliana Brizola (PDT) ao governo do estado, em um movimento que reforça a aliança nacional entre as duas siglas e resolve um dos principais entraves da pré-campanha de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no território gaúcho, segundo a Folha de São Paulo. A decisão ocorre após pressão de lideranças nacionais petistas e consolida um arranjo político estratégico para o pleito.

O entendimento foi costurado após semanas de negociações intensas e diante da exigência do PDT de apoio em estados-chave para formalizar sua entrada na aliança nacional com o PT. O Rio Grande do Sul figurava entre as prioridades dos pedetistas, ao lado do Paraná e de Minas Gerais, onde ainda persistem divergências.

Até então, o PT gaúcho defendia a candidatura de Edegar Pretto, ex-deputado estadual e ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), para disputar o Palácio do Piratini. No entanto, diante da pressão da direção nacional do partido, Pretto comunicou à cúpula petista, na quarta-feira (8), que não manteria sua pré-candidatura.

A possibilidade de uma intervenção no diretório estadual chegou a ser discutida internamente por dirigentes petistas, em caráter reservado, nas últimas semanas. Esse tipo de medida é considerado delicado e historicamente controverso dentro do partido, como ocorreu em 1998, quando o diretório do Rio de Janeiro sofreu intervenção para viabilizar um acordo com o PDT em torno da candidatura presidencial de Lula.

O acordo atual foi articulado pelos presidentes nacionais das duas legendas, Edinho Silva (PT) e Carlos Lupi (PDT). No início de fevereiro, Lupi chegou a afirmar publicamente, por meio das redes sociais, que o PT já havia concordado em apoiar Juliana Brizola no estado. Na ocasião, Edinho Silva buscou conter a reação de setores do PT gaúcho, ressaltando que as definições estaduais ainda estavam em debate.

Dias depois, Lula recebeu no Palácio do Planalto tanto Carlos Lupi quanto Juliana Brizola, gesto interpretado nos bastidores políticos como um sinal de apoio à pré-candidatura pedetista no Rio Grande do Sul. A decisão final do diretório estadual deve ser oficializada nesta quinta-feira (9), consolidando o alinhamento entre PT e PDT no estado.