Waack: Lula se distancia do STF porque teme consequências eleitorais

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem adotado uma postura de maior distanciamento em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF), em movimento interpretado como cálculo político diante de possíveis repercussões eleitorais. A análise é apresentada em artigo de opinião do jornalista William Waack, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo.

Waack sustenta que a atitude do presidente reflete uma lógica recorrente na política, na qual alianças não são pautadas por lealdade permanente, mas por conveniência estratégica. Segundo o articulista, Lula demonstra preocupação em evitar que decisões do STF, especialmente as mais controversas, sejam associadas diretamente ao seu governo.

A avaliação indica que o presidente busca preservar sua base de apoio e reduzir desgastes junto ao eleitorado. Nesse contexto, o distanciamento em relação ao Supremo seria uma forma de se proteger de eventuais impactos negativos decorrentes da atuação da Corte.

Para Waack, o movimento de Lula reforça a percepção de que, na política, relações institucionais são frequentemente ajustadas conforme interesses conjunturais. O articulista afirma ainda que esse comportamento evidencia a ausência de vínculos duradouros, com decisões orientadas por cálculos eleitorais.