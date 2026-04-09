Ministros demonstram irritação com Lula após fala sobre STF e Master

247 - O movimento de Lula ao se afastar do STF é visto como estratégia eleitoral e provoca irritação entre ministros, em meio à avaliação de que o presidente busca reduzir a associação entre governo e Judiciário. Segundo a jornalista Andréia Sadi, do G1, a leitura dentro do Planalto é de que esse distanciamento pode ter impacto direto na disputa política, ao tentar conter desgastes de imagem.

Ministros do Supremo Tribunal Federal interpretaram as recentes declarações de Lula como um sinal claro de reposicionamento político. A avaliação predominante na Corte é de que o presidente estaria adotando uma postura com viés eleitoral ao se afastar publicamente do tribunal.

Em entrevista ao ICL, Lula comentou o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o Banco Master e afirmou que a situação afeta a imagem do STF. O presidente relatou ter aconselhado o magistrado, destacando sua trajetória no julgamento dos atos de 8 de janeiro. “Eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes e vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. É o seguinte: ‘você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a sua biografia’”, declarou.

Lula também sugeriu uma forma de Moraes se posicionar publicamente diante do episódio, mencionando a atuação profissional da esposa do ministro. “Você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos, porque foi secretário da Justiça, foi ministro do Michel Temer, estava fora. Mas a sua mulher estava advogando. Diga que: ‘a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, eu só prometo que aqui na Suprema Corte, em caso da minha mulher, eu me sentirei impedido de votar qualquer coisa’. Alguma coisa que passe para sociedade uma firmeza, que ele [Moraes] tem”, afirmou o presidente.

Nos bastidores do governo, aliados apontam que essa postura faz parte de uma estratégia para afastar a percepção de proximidade entre o Executivo e o Supremo. A avaliação no Palácio do Planalto é de que essa associação tem crescido na opinião pública e pode trazer efeitos negativos no campo eleitoral.

Integrantes do governo reconhecem que o distanciamento vinha sendo construído de forma gradual e discreta, mas que agora passou a ser explicitado. A intenção seria demonstrar autonomia entre os Poderes e evitar desgastes políticos.

No entanto, no STF, a reação ao movimento foi negativa. Ministros relataram incômodo com a postura adotada pelo presidente. A avaliação entre integrantes da Corte é de que a estratégia pode gerar ruídos desnecessários na relação institucional, além de não trazer ganhos concretos.