“Lula jogou Alexandre de Moraes aos leões”, diz Vera Magalhães

247 - A jornalista Vera Magalhães afirmou nesta quarta-feira (8) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “jogou Alexandre de Moraes aos leões” ao comentar o caso envolvendo o Banco Master. A avaliação foi feita durante programa na rádio CBN e indica, segundo a analista, uma mudança relevante na condução política do episódio por parte do Palácio do Planalto.

Durante sua análise, Vera destacou que a fala de Lula representa um “ponto de inflexão” na forma como o presidente vinha lidando com a crise. Até então, segundo ela, o chefe do Executivo evitava envolver diretamente ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo diante do desgaste político que o caso tem provocado no governo. em entrevista ao ICL Notícias, cobrou explicações e disse ter aconselhado Moraes a não permitir que o episódio “jogue fora a sua biografia”.

A jornalista lembrou que o Banco Master foi criado durante o governo Jair Bolsonaro e teve relação com o Banco Central naquele período. Já na atual gestão, a instituição foi liquidada, e as investigações passaram a ser conduzidas por órgãos como a Polícia Federal e a Receita Federal. Nesse contexto, aliados do presidente vinham defendendo a transferência de parte do desgaste político para o STF.

Segundo Vera Magalhães, havia resistência a essa estratégia devido ao papel desempenhado pela Corte em episódios recentes. “Qual era a grande dificuldade de fazer isso? A percepção de que o Supremo foi importante para o governo quando puniu os responsáveis pelo 8 de janeiro e pela trama golpista”, afirmou.

Ainda assim, Lula adotou um discurso mais incisivo. De acordo com a jornalista, o presidente defendeu que Alexandre de Moraes não participe de julgamentos relacionados ao caso e mencionou conversas reservadas com o ministro. “Ele fala que os ministros do Supremo têm que, que o Alexandre de Moraes tem que ser desimpedido de julgar qualquer coisa em relação ao Banco Master”, disse.

Vera também destacou outra declaração do presidente: “Ele diz que o cara que quiser ser milionário não pode ser ministro do Supremo”. A fala ocorreu no mesmo dia em que vieram à tona informações sobre o pagamento de R$ 80 milhões do Banco Master a um escritório ligado à esposa de Moraes.

Para a jornalista, apesar de Lula tentar se posicionar como aliado do ministro, o efeito político é outro. “Por mais que ele queira pousar de conselheiro e amigo do Alexandre de Moraes, na verdade ele está jogando ele meio que aos leões”, afirmou.

Ela concluiu que a repercussão tende a impactar a relação entre o Executivo e o Judiciário. “Essa fala vai ser ouvida, lida e digerida no Supremo como uma espécie de divórcio ali de estratégias entre governo e Supremo com possíveis consequências para ambos os lados”, disse.