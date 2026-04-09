"Ministro do STF não pode querer ser milionário", diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “ministro do STF não pode querer ser milionário”, ao comentar críticas envolvendo integrantes da Suprema Corte e o caso do Banco Master. A declaração de Lula sobre STF e Alexandre de Moraes ocorre em meio a um cenário político sensível, com repercussões de investigações e cobranças por critérios mais rígidos para o cargo.

As declarações foram dadas em entrevista ao ICL Notícias, na quarta-feira (8), quando Lula abordou acusações envolvendo ministros do Supremo, especialmente Alexandre de Moraes, em relação ao caso do Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro.

Segundo o presidente, situações desse tipo afetam a percepção pública sobre o Judiciário. “Prejudica a imagem [do STF]. O companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Você pode ter uma coisa que é legal, mas nas circunstâncias que acontecem e aos olhos do povo, o povo trata como se fosse uma coisa imoral. E num ano político em que as pessoas vão tratar de dar muito destaque para isso”, afirmou.

Lula relatou ainda que conversou diretamente com o ministro Alexandre de Moraes sobre o tema. “Vou dizer exatamente o que eu disse para o companheiro Alexandre de Moraes: ‘você construiu uma biografia histórica neste país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que este caso do Vorcaro jogue fora sua biografia’”.

O presidente também defendeu que as investigações avancem antes de qualquer debate institucional mais amplo. “Primeiro temos que pegar a bandidagem do Vorcaro. Ele já está preso, mas ainda tem um monte de coisa para ser descoberta. Depois que resolver esse caso, vai discutir a questão da suprema corte”, declarou.

Na avaliação de Lula, é necessário aperfeiçoar as regras constitucionais que definem os critérios para a escolha de ministros do STF. Ele destacou o caráter do cargo e a responsabilidade associada à função. “Tem que ter na Constituição uma definição melhor de quais as exigências para alguém ser ministro da suprema corte. É o cargo mais importante do país. As pessoas têm que fazer uma opção. Quando vai para a suprema corte, ele tem que ter um compromisso quase religioso. Ele não está lá para ganhar dinheiro. Ele está lá para cuidar da nossa Constituição e da nossa democracia”.

O presidente foi enfático ao afirmar que a busca por enriquecimento é incompatível com o exercício da função. “Precisamos pensar como a gente regula isso na Constituição. Se o cara quiser ficar milionário, não pode ser ministro da suprema corte”, disse.

Lula também mencionou sua própria trajetória política para reforçar o argumento sobre remuneração em cargos públicos. “Posso te garantir uma coisa: eu sou presidente, vou completar 12 anos na Presidência. Fui deputado federal. Posso te dizer: salário de deputado, de governador, de presidente, não permite que ninguém seja rico. Se alguém ficou rico durante o mandato, é porque teve outras coisas para ficar rico. É a pura verdade”.

Por fim, detalhou sua renda atual e encargos financeiros. “Quem está falando é um cidadão que ganha R$ 46 mil por mês, pago 27% de Imposto de Renda e R$ 4 mil para o meu partido. O resto é para me sustentar. Se isso não dá para viver, então não dá para aceitar o cargo”.