Negociações para Bolsonaro se filiar ao PTB abrem crise no partido

247 - A possibilidade da ida de Jair Bolsonaro para o PTB, comandado por Roberto Jefferson, abriu uma crise entre os membros do partido. De acordo com o jornal O Globo, o clã Bolsonaro fez uma série de exigências para se filiar, incluindo a autonomia para definir candidatos majoritários nos estados e que Jefferson, que está preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, modere as críticas aos demais Poderes.

Nesta linha, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) se encontrou na semana passada com o empresário e presidente do PTB em São Paulo, Otávio Fakhoury. A reunião, porém, foi realizada sem a presença da presidente em exercício da legenda, Graciela Nienov, que chegou ao posto levada por Jefferson. O encontro teria irritado a cúpula partidária.

"Essa reunião não teve fruto do PTB. Não estava sabendo. Eu quero deixar claro que ele não fala pelo partido”, disse Graciela. Ainda segundo ela, Jefferson teria reafirmado seu apoio a ela por meio de uma carta e que o problema teria sido resolvido após uma conversa telefônica com Fakhoury. Na carta, contudo, o ex-deputado pede a criação de um “conselho consultivo” dando à presidente poderes para “dissolver provisórias e expulsar murmuradores”. “Graciela adiantou que pretende tomar essas providências a partir da semana que vem”, destaca a reportagem.

Um outro ponto de atrito foi a imposição de Flávio para que Bolsonaro decida os nomes que irão disputar o Senado e os governos estaduais. “A conversa (com Fakhoury) foi boa, mas acho que, antes de qualquer decisão de ir para o PTB, teria que ter uma conversa direta do presidente Bolsonaro com o Roberto Jefferson, o que agora não é possível”, disse Flávio. Ainda segundo o parlamentar, a família também está negociando a filiação com outros partidos, como o PP.

“Estamos com bom diálogo com o PTB e também mantemos conversas com outros partidos. Em relação à própria fusão do PSL com o DEM, vamos esperar para ver se tem diálogo. Tem também o convite do Ciro Nogueira ao presidente para se filiar ao PP, mas seriam necessários ajustes com algumas lideranças do partido”, ressaltou o parlamentar.

