"Neste 1º de Maio, Lula reafirma o compromisso com quem move o Brasil", diz José Guimarães

247 - O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), José Guimarães (PT), afirmou, nesta quinta-feira (30), que as medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em pronunciamento oficial estão voltadas à melhoria das condições de vida da população. A declaração foi feita nas redes sociais após a fala do chefe do Executivo em cadeia nacional.

Ao comentar o conteúdo do pronunciamento, Guimarães vinculou diretamente as propostas apresentadas por Lula ao contexto do Dia do Trabalho. "Neste 1º de Maio, o presidente reafirma o compromisso com quem move o Brasil: aliviar o peso das dívidas, garantir mais tempo de vida para os trabalhadores e fortalecer a economia com justiça social", escreveu.

Na publicação, o ministro também relacionou as medidas anunciadas pelo presidente à aplicação prática no cotidiano das famílias. "Com novas medidas para renegociação de dívidas e a proposta de redução da jornada sem corte de salário, o governo avança para melhorar, na prática, a vida das famílias brasileiras", afirmou.

Guimarães listou ainda os principais pontos abordados no pronunciamento, incluindo o programa de renegociação de dívidas, a proposta de redução da jornada de trabalho, ações sobre combustíveis e a continuidade de políticas públicas.

Durante a fala em rede nacional, Lula apresentou o programa "Novo Desenrola Brasil", com previsão de juros mais baixos e descontos que podem chegar a 90% no valor das dívidas. "Medidas para ajudar a resolver a vida das famílias endividadas", afirmou. O presidente também declarou que beneficiários do programa terão restrição ao uso de plataformas de apostas. "Quem aderir ficará bloqueado por um ano", disse.

No pronunciamento, Lula voltou a defender o envio ao Congresso de proposta para reduzir a jornada de trabalho da escala 6x1. "Não faz sentido que em pleno século 21 milhões de brasileiros tenham de trabalhar seis dias por semana", declarou. O presidente também mencionou medidas para conter a alta dos combustíveis diante do cenário internacional.