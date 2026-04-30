Rogério Correia: Novo Desenrola Brasil abre caminho para que milhões "saiam do sufoco"

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou, nesta quinta-feira (30), que as medidas anunciadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pronunciamento oficial dialogam com as demandas históricas dos trabalhadores. A declaração foi feita nas redes sociais do parlamentar após a fala do chefe do Executivo em cadeia de rádio e televisão.

Ao comentar o conteúdo do pronunciamento, o parlamentar vinculou diretamente as propostas apresentadas por Lula ao significado do 1º de Maio. "O 1º de Maio é uma data histórica para trabalhadoras e trabalhadores em todo o mundo. Um momento de celebrar conquistas, mas também de seguir avançando para garantir mais dignidade a quem move o Brasil todos os dias", escreveu.

Novo Desenrola Brasil

O deputado também relacionou o programa de renegociação de dívidas anunciado por Lula à necessidade de aliviar o orçamento das famílias. "E, com o Novo Desenrola Brasil, estamos abrindo caminho para que milhões de brasileiros saiam do sufoco, com descontos de até 90% nas dívidas", disse.

Segundo o jornal O Globo, durante o pronunciamento Lula apresentou o "Novo Desenrola Brasil", programa voltado à renegociação de débitos. A iniciativa prevê a substituição de dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal por contratos com juros limitados a 1,99% ao mês, além da renegociação de débitos do Fies. O plano também permite o uso de até 20% do saldo do FGTS para quitação das dívidas.

Segundo o governo, o programa é direcionado a pessoas com renda de até cinco salários mínimos e dívidas em atraso entre 90 dias e dois anos. O prazo de adesão será de 90 dias após o lançamento, com possibilidade de pagamento em até quatro anos.

As renegociações serão feitas diretamente nos bancos onde os débitos estão registrados. De acordo com o Banco Central, o comprometimento da renda das famílias com dívidas atingiu 29,7%, o maior nível da série histórica iniciada em 2005.

Fim da escala 6x1

No pronunciamento, Lula também tratou da proposta de redução da jornada de trabalho. "O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família", afirmou o presidente ao defender a limitação da carga semanal a 40 horas, com dois dias de descanso e sem redução salarial.

Em sua manifestação, Rogério Correia associou essa proposta às medidas apresentadas por Lula. "Por isso, defendemos o fim da escala 6x1, para que as pessoas tenham mais tempo para viver, descansar e estar com suas famílias", afirmou.