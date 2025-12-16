No Ceará, Ciro lidera em cenário com Elmano, mas Camilo vence em disputa direta

247 - Uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025, com 1.508 eleitores cearenses e margem de erro de 2,6 pontos percentuais, revelou um quadro eleitoral dinâmico e segmentado para o Governo do Estado em 2026. Os dados, divulgados na terça-feira (16), mostram que o desempenho dos pré-candidatos varia significativamente dependendo dos nomes presentes na disputa.

No cenário estimulado mais abrangente, que inclui Ciro Gomes (PDT), Elmano de Freitas (PT) e Eduardo Girão (Podemos), Ciro lidera com 46% das intenções de voto, seguido por Elmano, atual governador, com 33,2%. Girão aparece com 9,6%. No entanto, se o ex-governador Camilo Santana (PT) entrar na corrida, o quadro se inverte: Camilo assume a dianteira com 45%, Ciro cai para 36,8% e Girão para 8,2%. Em um terceiro cenário, sem Ciro e Camilo, Elmano lidera com 42,2%, à frente de Roberto Cláudio (23,1%) e Eduardo Girão (15,5%).

A rejeição é um fator relevante. Eduardo Girão (25,9%) e Elmano de Freitas (25,3%) lideram o índice de eleitores que afirmam não votar neles "de jeito nenhum". Ciro Gomes tem a menor rejeição entre os principais nomes, com 11,7%.

A pesquisa também investigou a situação para o Senado Federal. Na pergunta espontânea, 81,8% não souberam ou não opinaram sobre um candidato, indicando baixo protagonismo da disputa até o momento. Em cenário estimulado, Eunício Oliveira (37,3%), Eduardo Girão (28,8%) e José Guimarães (24,3%) surgem como os mais citados. José Guimarães também lidera a rejeição para a vaga de senador, com 21,2%.

Avaliação do Governo

A administração do governador Elmano de Freitas tem aprovação de 55,9% e desaprovação de 40,9%. Em comparação com maio de 2025, houve uma queda de 2,8 pontos percentuais na aprovação e um aumento de 3,8 pontos na desaprovação. A avaliação positiva ("ótima" ou "boa") soma 39,8%, enquanto a negativa ("ruim" ou "péssima") atinge 30,5%. A avaliação "regular" é a mais frequente, com 28,2%.

A aprovação é mais alta entre eleitores do sexo feminino (58%), com 60 anos ou mais (61,2%), com ensino fundamental (64,7%) e entre os não economicamente ativos (60,2%). A desaprovação é maior entre homens (45,5%), eleitores de 25 a 34 anos (49,8%) e com ensino superior (48,4%).

Perfil da Amostra

A pesquisa ouviu 793 mulheres e 715 homens. A maioria (68,5%) faz parte da População Economicamente Ativa (PEA). Em termos de escolaridade, 79,8% dos entrevistados têm até o ensino médio completo. A faixa etária mais representada é a de 45 a 59 anos (24,3%).