Michelle Bolsonaro se afasta do PL Mulher em meio à crise do bolsonarismo

247 - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro interrompeu temporariamente sua atuação no comando do PL Mulher, alegando agravamento de questões de saúde. O partido informou que sua imunidade estaria comprometida e que o quadro teria se intensificado após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo.

Segundo O Globo, Michelle deixou claro que não participaria do Encontro Nacional do PL Mulher, previsto para 13 de dezembro no Rio de Janeiro. Diante da sua ausência, a sigla decidiu adiar o evento para abril de 2026, em um momento em que tensões internas voltaram a ganhar força.

Afastamento por saúde e impacto político

O partido afirmou que a piora do estado de saúde da dirigente coincidiu com o episódio da prisão de Jair Bolsonaro, elevando a pressão sobre sua agenda. O afastamento ocorre após semanas de intenso desgaste, marcado por disputas com os filhos do ex-presidente e por um embate que mexeu na articulação do PL em alguns estados.

Crise familiar e recuos dentro do PL

A visita de Michelle ao marido, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, foi o primeiro encontro dos dois desde o conflito público com os enteados. O episódio terminou com uma vitória política da ex-primeira-dama: o PL suspendeu a aliança com Ciro Gomes no Ceará, exigência feita por ela durante a crise. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho, foi obrigado a pedir desculpas públicas, por determinação do pai. Ficou estabelecido ainda que Michelle participará das decisões sobre a formação de chapas para as eleições de 2026.

Visita a Jair Bolsonaro e repercussões

No dia seguinte, Flávio foi anunciado como pré-candidato à Presidência, com apoio tanto do pai quanto da madrasta. Michelle chegou à sede da PF carregando uma bíblia e acompanhada da filha Laura. Carlos Bolsonaro, apesar de autorizado, não compareceu, após ter solicitado — sem sucesso — a mudança da data da visita para coincidir com seu aniversário. Michelle deixou o local sem falar com a imprensa.

Frustração do Centrão e manutenção do protagonismo

A avaliação inicial de líderes do Centrão era de que Michelle perderia espaço político após o confronto interno, o que não se confirmou. Dirigentes de PP, União Brasil e Republicanos acreditavam que sua postura no episódio cearense a deixaria fora das articulações para uma eventual candidatura à vice-presidência em 2026. Também reclamavam da dificuldade de diálogo com a ex-primeira-dama, que consideravam menor do que a interlocução com os filhos do ex-presidente.

A decisão de Jair Bolsonaro, no entanto, frustrou essa expectativa. Ficou definido que seus herdeiros deverão alinhar previamente qualquer posicionamento com Michelle, sinalizando que ela preserva influência estratégica nas decisões do partido, mesmo afastada temporariamente por questões de saúde.